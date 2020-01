Conmebol divulga data da Recopa entre Flamengo x Independiente del Valle

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol anunciou nesta terça-feira (21) as datas da Recopa 2020, jogo disputado entre Flamengo e Independiente del Valle, vencedores da Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2019, respectivamente.Os jogos acontecem em fevereiro, e o time brasileiro vai decidir o título em casa. O jogo de ida será no dia 19, em Quito, no Equador, e o de volta será no dia 26 do mesmo mês, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.A primeira partida o acontece três dias depois do Flamengo disputar a Supercopa do Brasil contra o Athletico-PR, marcada para o dia 16 de fevereiro no estádio Mané Garrincha, em Brasília.