SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (12) a suspensão da Copa Libertadores a partir da próxima semana, em razão da pandemia do novo coronavírus, que mexe com disputas locais e torneios nacionais ao redor de todo o mundo.

A princípio, a confederação sul-americana irá interromper o torneio do dia 15 ao 21 de março. De acordo com a entidade, a possibilidade de retorno da competição será avaliada nas próximas semanas.

Os jogos desta quinta, que fecham a segunda rodada da fase de grupos, estão mantidos, entre eles o clássico Gre-Nal, em Porto Alegre. Além de Nacional x Estudiantes de Mérida, em Montevidéu, também se enfrentam Racing e Alianza Lima, na Argentina, partida que terá portões fechados.

"Lamentamos os inconvenientes que esta suspensão pode ocasionar, mas consideramos que neste momento é prioridade salvaguardar a saúde de toda a família do futebol sul-americano", afirmou a Conmebol em nota.

A entidade também confirmou o adiamento das duas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. No Twitter, a Conmebol divulgou carta da Fifa, que acatou o pedido da confederação sul-americana.

A seleção brasileira tinha sua estreia prevista para o dia 27 de março, em partida contra a Bolívia, na Arena Pernambuco, e enfrentaria a seleção peruana no dia 31, no estádio Nacional do Peru, em Lima.