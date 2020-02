Conmebol aceita pedido e antecipa jogo do Inter na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol aceitou o pedido da Associação de Futebol Profissional do Chile e antecipou o jogo do Inter com a Universidad de Chile, terça-feira (4), pela primeira eliminatória da pré-Libertadores. O jogo está, agora, marcado para as 18h (de Brasília) por motivos de segurança. O horário original do jogo era 19h15.A série de protestos no Chile preocupou a entidade. A sugestão aceita fará a partida acabar ainda durante o dia, amenizando o clima tenso.O Internacional confirma a remarcação da partida. O cronograma de viagem, porém, seguirá o mesmo.No sábado houve protestos no jogo entre La U e Curicó. O técnico do Colorado, Eduardo Coudet, disse que espera um clima normal de Libertadores como visitante.Inter e Universidad de Chile jogam em duelo de ida da pré-Libertadores.