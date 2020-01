Comedido, Coudet prega trabalho em apresentação do Inter

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A apresentação do Internacional para temporada de 2020, nesta quarta-feira (8), foi breve. Depois de algumas palavras dos dirigentes, o técnico Eduardo Coudet deu uma curta declaração e, de pronto, levou todos para o campo, onde iniciou as atividades.Sorridente, Paolo Guerrero parecia aliviado. Depois da novela que envolveu a possibilidade de ida para o Boca Juniors (ARG), o jogador esteve acompanhado novamente pelos colegas de Inter. Antes da solenidade, conversou, distribuiu risadas e se mostrou totalmente à vontade com os demais.As novidades do grupo foram Musto, volante emprestado pelo Huesca (ESP), e Thiago Galhardo, meia ex-Ceará anunciado pelo Inter ainda nesta quarta, além de uma série de atletas vindos das categorias de base do clube colorado.O lateral-direito Rodinei não se apresentou, pois ainda tem dias de férias por conta da participação do Flamengo, seu ex-time, no Mundial de Clubes. Já Bruno Fuchs não esteve presente por servir à seleção olímpica do Brasil."Que tenhamos todos um grande ano, porque estamos trabalhando para retribuir o apoio do torcedor com títulos", disse o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, seguido do vice de futebol, Alessandro Barcellos, e do gerente da pasta, Rodrigo Caetano.Logo depois, manifestação de Coudet encerrou a solenidade. "Vou ser breve. Começa um ano com muita esperança, que vai ser um grande ano para o Inter. Só nos resta trabalhar. Muito obrigado por estarem aqui, mas precisamos ir trabalhar", afirmou o técnico argentino antes de levar o grupo ao gramado.Confira a lista de jogadores do Inter que se apresentaram:Goleiros: Daniel, Danilo Fernandes, Keiller e Marcelo LombaLaterais: Heitor, Zeca, Erik, Natanael e UendelZagueiros: Roberto, Rodrigo Moledo e Victor CuestaVolantes: Edenilson, Johnny, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Musto, Nonato, Zé Gabriele PatrickMeias: Sarrafiore, Thiago Galhardo, D'Alessandro e José AldoAtacantes: Peglow, Guerrero, Netto, Pottker e Wellington Silva