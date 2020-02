Com veteranas e duas estreantes, Pia convoca seleção feminina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A técnica sueca Pia Sundhage anunciou nesta terça-feira (18) a lista de jogadoras que irão representar a seleção brasileira de futebol feminino no Torneio Internacional da França, que será disputado entre os dias 2 e 12 de março.As veteranas Marta e Formiga, de 33 e 41 anos respectivamente, voltam à seleção depois de não terem participado dos dois amistosos contra o México em dezembro -ambos não faziam parte de datas Fifa. Outra veterana, a atacante Cristiane, 34, também integra a convocação.As novidades da lista de Pia ficam por conta da defensora Jucinara, que atua no Levante (ESP), e da goleira Natascha, que joga no Paris FC (FRA).Das 23 jogadoras convocadas pela sueca, dez jogam em times do Campeonato Brasileiro."O fato de a CBF ter uma liga competitiva é excelente. Eu fico sonhando com jogadoras lá de fora virem jogar aqui. Isso não é impossível, mas podemos chegar nesse nível com bons técnicos, boas jogadoras e transmissão dos jogos", disse Pia, na entrevista coletiva desta terça, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.Os duelos contra França, Holanda e Canadá, válidos pelo Torneio Internacional da França, abrem o calendário de compromissos da equipe nacional em 2020, que terá como foco principal a disputa da Olimpíada de Tóquio. O Brasil busca sua primeira medalha de ouro na modalidade."Acho que todo time que vai para os Jogos Olímpicos vai para conquistar a medalha de ouro. Pelas jogadoras que nós temos, temos chance de ganhar. Mas está tudo muito nivelado", afirmou a técnica.CONFIRA AS CONVOCADAS PARA O TORNEIO NA FRANÇAGoleirasAline - Tenerife (ESP)Bárbara - Avaí/KindermannNatascha - Paris FC (FRA)DefensorasBruna Benites - InternacionalDaiane - Tacón (ESP)Erika - CorinthiansJucinara - Levante (ESP)Letícia Santos - FFC Frankfurt (ALE)Rafaelle - Changchun Dazhong (CHN)Tayla - SantosTamires - CorinthiansMeio-campistasAline Milene - FerroviáriaAndressa Alves - Roma (ITA)Andressinha - CorinthiansDebinha - North Carolina Courage (EUA)Duda - São PauloFormiga - Paris Saint-Germain (FRA)Luana - Paris Saint-Germain (FRA)Thaisa - Tacón (ESP)AtacantesBia Zaneratto - PalmeirasCristiane - SantosGeyse - Madrid CFF (ESP)Ludmila - Atlético de Madrid (ESP)​Marta - Orlando Pride (EUA)