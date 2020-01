Com titulares, Botafogo bate Macaé e conquista primeira vitória no Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com sua equipe titular pela primeira vez no Campeonato Carioca, o Botafogo venceu o Macaé por 3 a 1, neste domingo (26), no estádio Nilton Santos, com gols de Pedro Raul aos 6 minutos da primeira etapa, e Luis Henrique e Bruno Nazário, aos 23 e 32 da etapa final, respectivamente - Matheus Babi descontou para os visitantes, aos 43 do segundo tempo. Foi o primeiro triunfo da equipe alvinegra na Taça Guanabara.Os três pontos conquistados levam o Alvinegro a 3ª colocação do Grupo A e está a um do Boavista, que está na zona de classificação para as semifinais da Taça Guanabara. O Macaé segue na lanterna do Grupo B, com apenas um ponto em três jogos.O Botafogo volta a campo só na próxima quinta-feira (30), quando recebe o Resende, no Nilton Santos, às 19h15 (de Brasília). Já o Macaé visita a Portuguesa-RJ, no estádio Luso-Brasileiro, às 16h.O Botafogo abriu o placar logo cedo, aos seis minutos, com o atacante Pedro Raul. A equipe comandada por Alberto Valentim criou muitas chances para ampliar o placar e definir a partida. No entanto, pecou na hora da finalização. Exemplo disso foi a chance que Bruno Nazário perdeu aos 46 da primeira etapa, quando parou no goleiro Jonathan e no travessão. O Macaé sofreu para assimilar o gol precoce, mas no fim da primeira etapa obrigou o zagueiro Marcelo Benevenuto a salvar a finalização de Maranhão em cima da linha, alguns minutos depois obrigou Gatito a fazer uma grande defesa em cabeçada de Babi.No segundo tempo, o treinador do Macaé tirou o volante Kássio e colocou o atacante Lukinha. Com a alteração, sua equipe ficou mais ofensiva e evitou que o Botafogo trocasse passes na intermediária, como fez na primeira etapa. Após um início inferior, o Botafogo conseguiu aproveitar um contra-ataque e Pedro Raul deixou o atacante Luis Henrique cara a cara com o goleiro, o camisa 11 driblou Jonathan e completou para o fundo da rede, ampliando para a Estrela Solitária. Aos 32, Bruno Nazário aproveitou passe do jovem Luis Henrique e fuzilou para o gol, sem chances para o goleiro do Macaé.BOTAFOGO 3 x 1 MACAÉEstádio: Engenhão, Rio de Janeiro (RJ)Hora: 19h (horário de Brasília)Árbitro: Mauricio Machado Coelho JúniorAuxiliares: Silbert Faria Sisquim e Carlos Henrique Cardoso de SouzaGols: Pedro Raul, aos 6' do 1º tempo, Luis Henrique, aos 23' do 2º tempo e Bruno Nazário, aos 32' do 2º tempo; Matheus Babi, aos 43' do segundo tempo.Cartões amarelos: Kassio (MAC); Luiz Fernando, Bruno Nazário e Guilherme Santos (BOT).BOTAFOGOGatito; Fernando, Marcelo Benevenuto, Joel Carli e Guilherme Santos; Cícero (Alex Santana), Thiaguinho e Bruno Nazário (Leandrinho); Luiz Fernando (Rhuan), Luís Henrique e Pedro Raul. T.: Alberto ValentimMACAÉJonathan; Dudu, Vladimir, Jr. Santos e Paulo Victor; Kassio (Luquinha), Vico, Julinho (Wellington Júnior) e Maranhão (Kaique); Babi e Zambi. T.: Mário Junior.