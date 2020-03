É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com time de garotos, o São Paulo perdeu para o lanterna Botafogo por 1 a 0 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, neste domingo (8). A partida foi válida pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O resultado não altera a classificação. O time, do técnico Fernando Diniz, segue na liderança do Grupo C com 15 pontos. O Botafogo, com oito pontos, é o último Grupo B, mas deixou de ser o pior colocado na classificação geral com essa vitória - o Oeste tem sete pontos.

Diniz resolveu poupar o time de olho no duelo contra LDU na quarta (11), no Morumbi. Tiago Volpi foi o único titular. Quatro jogadores da base não haviam sido relacionados no profissional. São eles, o ala direito Lucas Sena, o volante Marcos Júnior e os atacantes Galeano e Gustavo Maia.

No primeiro tempo o time são-paulino deteve posse de bola até metade do primeiro, mas com poucos perigos ao gol do Botafogo. A equipe Ribeirão cresceu nos minutos finais e teve a melhor chance na etapa inicial. Ronald receberia a bola livre e com gol aberto, e o atacante Everton, do São Paulo, deu carrinho e mandou a bola para linha de fundo.

O São Paulo voltou pior do intervalo e foi envolvido pelo time botafoguense. Aos 27 minutos, os donos da casa abriram o placar com Didi, de cabeça, após cobrando de escanteio.

Pelo Campeonato Paulista, o São Paulo volta a jogar no sábado (14) contra o Santos, às 19 horas, no Morumbi. O Botafogo visita o Oeste na sexta, às 19h15, na cidade de Barueri.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 1X0 SÃO PAULO

Data: 08 de março de 2020, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (São Paulo)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Cartões amarelos: Caique Sá (Botafogo-SP); Toró (São Paulo)

Gol: Didi (Volta Redonda), aos 28 minutos do segundo tempo

BOTAFOGO-SP

Darley; Caique Sá (Valdemir), Didi, Robson, Gilson; Victor Bolt, Naldo, Matheus Anjos (Luketa); Ronald (Gabriel Calabres), Rafinha e Wellington Tanque. Técnico: Claudinei Oliveira.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Diego Costa (Lucas Fasson), Luan, Anderson Martins, Everton (Welington); Liziero, Rodrigo Nestor, Shaylon; Fabinho (Trellez), Toró e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.