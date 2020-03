Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras tomou conta do campo da Inter de Limeira, criou boas chances de gol, mas mesmo assim não conseguiu evitar o empate sem gols na tarde deste sábado (14), fora de casa, pela décima rodada do Campeonato Paulista.

Boa parte da responsabilidade pelo 0 a 0 ter persistido se deve ao goleiro Rafael Pin, que parou praticamente todos os homens de frente do time alviverde.

Luiz Adriano, Willian, Rony, Dudu e Lucas Lima, este último que entrou no segundo tempo, tiveram boa chances de marcar, mas não venceram Pin, mandaram para fora ou acertaram a trave.

O jogo no interior de São Paulo contou com a presença de público, já que a Federação Paulista de Futebol restringiu a presença de torcedores apenas na capital.

A recomendação de autoridades de saúde para evitar aglomerações tem o objetivo de reduzir a propagação da pandemia de coronavírus no país. As arquibancadas do estádio Major Levy Sobrinho, no entanto, receberam um bom número de torcedores -ainda não foi divulgado o público da partida.

No último lance do jogo, Marcos Rocha foi expulso após fazer falta na lateral do campo e levar o segundo cartão amarelo. O lance deu origem a um princípio de confusão após o apito final. Ao todo, sete amarelos e dois vermelhos foram distribuídos para as duas equipes.

O time alviverde foi a 19 pontos, mesmo número do Santo André, que lidera o Grupo B e ainda jogará neste domingo. O Novorizontino ameaça na disputa pela classificação, com 16. Na próxima rodada, domingo (22), a equipe de Vanderlei Luxemburgo jogará o clássico contra o Corinthians. A Inter de Limeira tem 11 pontos e está na terceira posição do Grupo C.

FICHA TÉCNICA

INTER DE LIMEIRA 0 X 0 PALMEIRAS

Data e horário: 14 de março de 2020, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP)

Árbitro: Vinícius Furlan (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Fabrício Porfirio de Moura (SP)

Cartão amarelo: Airton (Inter de Limeira); M.Rocha, F.Melo, Bruno Henrique, Ramires (Palmeiras)

Cartão vermelho: Airton (Inter de Limeira); Marcos Rocha (Palmeiras)

INTER DE LIMEIRA

R. Pin, Léo, João Victor, Jean Pablo, Jonathan (Lucas Balardin); Marquinhos, Thomaz (Nata Alvarenga), Murilo Rangel (Daniel Vançan); Lucas Braga, Tcharlles, Airtin. Técnico: Elano

PALMEIRAS

Weverton, M. Rocha, F. Melo, V. Hugo, Viña; Bruno Henrique (Patrick de Paula), Ramires (Zé Rafael), Willian, Dudu, Rony; L. Adriano (Lucas Lima). Técnico: Vanderlei Luxemburgo