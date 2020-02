Com Mengálvio na torcida, time feminino do Santos leva 7,7 mil à Vila

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cerca de 7.700 torcedores estiveram na Vila Belmiro para acompanhar a vitória do Santos sobre o Cruzeiro por 2 a 0 nesta segunda-feira (17), pelo Brasileiro feminino. Como a partida teve entrada gratuita, a quantidade de pessoas foi uma estimativa feita pelo próprio clube alvinegro.O número representa 47,9% do estádio, já que a capacidade atual do local é de 16.068 lugares. A presença dos torcedores foi resultado de uma ampla campanha nas redes sociais que tenta ampliar o apoio ao futebol feminino. O público total foi anunciado nos alto-falantes do estádio e aplaudido pelos presentes.A equipe Santos ainda contou com o apoio de um torcedor de peso na Vila: o ídolo Mengálvio. A presença do ex-meia, que foi bicampeão da Libertadores e do Mundial com a camisa santista em 1962 e 1963, foi celebrada pelo próprio clube nas redes sociais.Embora não estivesse presente na Vila, o argentino Sorín, ídolo do Cruzeiro, divulgou uma imagem no Instagram acompanhando a partida das jogadores celestes à distância. O jogo foi exibido ao vivo pelo perfil do Brasileiro feminino no Twitter, com transmissão própria da CBF TV.Jajá, contra, e Brena, fizeram os dois gols da partida. O jogo marcou o retorno da atacante Thaisinha ao Santos, após sete anos na Coreia do Sul.