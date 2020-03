Com Luan, Palmeiras reedita a dupla dos mil minutos na zaga

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a suspensão de Felipe Melo por acúmulo de cartões amarelos, quem assume a vaga na zaga do Palmeiras neste sábado (7) é Luan. Contra a Ferroviária, às 17h, pelo Paulista, o defensor volta a formar com Gustavo Gómez uma dupla que foi muito sólida em 2019.

No primeiro semestre do ano passado, ainda sob o comando de Felipão, Luan e Gómez formaram a dupla de zaga que ficou mais de mil minutos consecutivos sem sofrer um gol sequer. Em julho, a escalação mudou com a chegada de Vitor Hugo, e de novo neste ano com o recuo de Felipe Melo, mas neste sábado deve acontecer a volta da "defesa que ninguém passa".

"Nós não temos jogado juntos, mas treinamos juntos todos os dias e nos conhecemos há muito tempo", disse Luan, em entrevista coletiva após o treino desta sexta (6), referindo-se ao time alternativo montado por Luxemburgo. Ao todo são oito mudanças em relação ao time que venceu o Tigre (ARG) na quarta (4).

"É muito legal voltar ao lado do Gustavo, mas também estaria muito feliz e empolgado se fosse com o Felipe, Vitor Hugo, Emerson ou algum outro. Nunca penso em passar por cima de ninguém, roubar a vaga, porque cada um tem sua oportunidade", avalia Luan.

Luan e Gómez só foram titulares juntos uma vez em 2020, na goleada sobre o Oeste. O duelo contra a Ferroviária será apenas o quarto jogo oficial de Luan, que mesmo assim se vê à vontade para atuar no estilo de jogo de Luxemburgo.

"Gosto de jogar assim também. Participei de uma campanha da Olimpíada jogando assim com o [técnico Rogério] Micale, que gostava de um time bem ativo: buscando o gol, tentando recuperar a bola na frente, e não botando a bunda lá atrás e esperando."

"Não que isso [jogo defensivo] seja errado, até porque já deu certo no Palmeiras assim, com um volante fixo, guardando posição e sendo letal no contra-ataque no tempo do Felipão. Já o Luxemburgo gosta que a gente marque na frente, com linha alta".

PALMEIRAS

Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Zé Rafael, Gabriel Veron, Lucas Lima e Rony; Luan Silva. T.: Luxemburgo

FERROVIÁRIA

Saulo; L. Mendes, Max, Carlão e Bruno Recife; Claudinho, Mazinho e Karl; Patrick, Hernan e Higor. T.: Sérgio Soares

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: 17h

Árbitro: Douglas Marques das Flores