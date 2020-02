Com golaço de Salah e Firmino garçom, Liverpool goleia e segue líder invicto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Southampton bem que tentou segurar a máquina de ataque do Liverpool, mas a tentativa durou 45 minutos. Apesar do jogo equilibrado no primeiro tempo, o Liverpool arrancou no segundo período, venceu por 4 a 0 e segue líder e invicto no Campeonato Inglês. São 42 partidas sem perder.O atacante brasileiro Roberto Firmino participou das jogadas de todos os gols dando assistência. O egípcio Mohamed Salah só não fez um hat-trick porque teve um gol anulado pelo VAR.A goleada começou no início do segundo período, em uma bonita jogada entre o meia Alex Oxlade-Chamberlain e Firmino. Chamberlain lançou a bola pela esquerda para Robertson, que deixa de calcanhar para Firmino. O brasileiro devolveu, também de calcanhar, para Chamberlain que cortou para o meio e chutou no canto do gol adversário.O gol animou o Liverpool, que desequilibrou de vez a partida. A bola alta que não entrava na área no primeiro tempo passou a funcionar, assim como as finalizações. Menos de dez minutos depois de abrir o placar, Firmino deixou Salah na cara do gol. O egípcio não desperdiçou, mas o árbitro marcou impedimento, anulando o gol.O segundo gol veio em mais uma jogada com a participação de Firmino. O brasileiro recebeu a bola pelo lado esquerdo, ajeitou para a entrada da área e Henderson finalizou certeiro.Salah não saiu sem deixar o seu, ou melhor, os seus. Henderson recebeu a bola de Alisson pelo lado direito e lançou a bola para Salah. O egípcio deu um toque por cima do goleiro e marcou um golaço. Já nos acréscimos, Salah recebeu outra bola de Firmino e marcou o quarto gol do jogo.O time ainda perdeu uma oportunidade de ampliar o placar com Minamino, mas o camisa 18 desperdiçou o chute.O Liverpool vive ótima fase. Na Liga Inglesa, são 23 vitórias, um empate e nenhuma derrota. São 97% de aproveitamento na competição e 42 jogos de invencibilidade. Jürgen Klopp tenta superar o Arsenal, de 2003-04, que foi campeão invicto. A última derrota no campeonato foi em 3 de janeiro de 2019.