Com gol de Cano, Vasco vence ABC e avança na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Mais uma vez contando com o faro de gol do argentino Germán Cano, o Vasco venceu o ABC por 1 a 0 nesta quinta-feira (5) e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil.

De quebra, o clube garantiu uma premiação de R$ 1,3 milhão pela classificação. O clube cruzmaltino preferiu atuar no Maracanã em detrimento de São Januário de olho numa renda maior. O público pagante foi de 29.903 com uma arrecadação de R$ 1.117.032,00.

Na próxima etapa, o Vasco vai encarar o Goiás, que eliminou o Santo André na última quarta-feira (4). A partir desta fase, os confrontos são de ida e volta, e o primeiro jogo será no Rio de Janeiro, com data a ser definida pela CBF.

VASCO

Fernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Raul (Bruno Gomes) e Guarín (Marcos Júnior); Vinícius (Juninho), Germán Cano e Marrony. T.: Abel Braga

ABC

Rafael, Bruno Souza, Vinícius Leandro, Joécio e Felipe Manoel; Marlon (Wesley Dias), Cedric, Jailson e Paulo Sérgio; João Paulo e Berguinho (Igor Goularte). T.: Francisco Diá

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Dewson Freitas (PA)

Auxiliares: Marcio Gleidson Correia e Luis Diego Nascimento (PA)

Cartões amarelos: Raul e Yago Pikachu (VAS); Vinícius Leandro, João Paulo e Felipe Manoel (ABC)

Gol: Germán Cano (VAS), aos 15min do 2º tempo