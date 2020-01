Com gol contra, Santos bate o Guarani e conquista primeira vitória no Campeonato Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos precisou contar com um gol contra para conseguir sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Em Campinas, o time alvinegro venceu o Guarani, por 2 a 1, nesta segunda-feira (27).Foi o segundo jogo da equipe praiana sob o comando do técnico português Jesualdo Ferreira, 73. Houve evolução em relação ao duelo contra o Red Bull Bragantino, na abertura do torneio, quando os santistas empataram sem gols, mas a vitória saiu apenas nos minutos finais. E com um pouco de sorte.Depois de abrir o placar no primeiro tempo, com Arthur Gomes, o Santos ainda viu o Guarani ficar com um jogador a menos logo no início da etapa final, quando Lucas Abreu foi expulso após entrada de sola no zagueiro Luiz Felipe.Mesmo com vantagem no placar e em maior número de jogadores em campo, o time alvinegro foi pressionado pelos donos da casa. Aos 19 minutos da etapa final, a insistência resultou no gol de empate, anotado por Rafael Costa.O jogo seguiu aberto, sobretudo nos contra-ataques, mas o placar só mudou após um vacilo do time campineiro. Aos 47min, Jean Mota cobrou falta, acertou o travessão e, no rebote, Pablo desviou contra a própria meta, definindo o placar.Na próxima rodada, o Santos enfrentará a Inter de Limeira, enquanto o Guarani encara o Mirassol.Estádio: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)Juiz: Vinicius FurlanAssistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Daniel Paulo ZiolliGols: Arthur Gomes (S), aos 21min do 1º tempo; Rafael Costa (G), aos 19min do 2º tempo; e Pablo (G, contra), aos 47min do 2º tempoCartão vermelho: Lucas AbreuCartões amarelos: Luiz Felipe e ParáGUARANIJefferson; Pablo, Romércio, Bruno Silva e Bidú; Deivid, Lucas Abreu, Lucas Crispim (Marcelo), Giovanny (Bruno Sávio) e Júnior Todinho; Rafael Costa (Mateusinho). T.: Thiago CarpiniSANTOSEverson; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca (Uribe) e Carlos Sánchez; Arthur Gomes (Jean Mota), Raniel (Tailson) e Eduardo Sasha. T.: Jesualdo Ferreira.