Com elenco, Flamengo usa redes para se aproximar da torcida durante pausa

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Sem bola rolando por conta da paralisação das competições devido ao surto de contágio do coronavírus, o Flamengo tem utilizado os canais oficiais nas redes para se aproximar do torcedor, inclusive, com a participação do elenco.

A primeira ação foi ainda no duelo com a Portuguesa, a última antes da suspensão do Campeonato Carioca, mas não apenas por culpa do surto. Na ocasião, como o duelo foi com portões fechados, Globo e o time rubro-negro deixaram de lado as negociações por direito de transmissão e a Fla TV passou o confronto ao vivo, do Maracanã.

Desde então, o Flamengo tem feito não apenas publicações para conscientizar os torcedores sobre as medidas para evitar o contágio pela Covid-19, mas também entrevistas com atletas, vídeos com lances e imagens com números de alguns jogadores do elenco neste início de temporada.

Nos últimos dias, houve conversas ao vivo com o meia Everton Ribeiro, o volante Willian Arão e o zagueiro Rodrigo Caio — este último, foi o entrevistado desta segunda-feira (23). Os dois primeiros vídeos atingiram 55.493 e 45.953 visualizações até a noite desta segunda, respectivamente.

Fora do futebol, a judoca Sarah Menezes, ouro nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, foi um dos nomes a participar do quadro "Papo Virtual".

Internamente, as ações que estão sendo vinculadas nas redes no decorrer deste período estão sendo analisadas até para que, talvez, possam se repetir em outros tempos, com o calendário ativo.

Além disso, há uma percepção de que a resposta e o engajamento da torcida têm sido positivos. O 'feedback' favorável chega após recentes críticas aos conteúdos vinculados nas mídias do clube, quando uma campanha contra a "X Tudo", empresa que cuida desta área, chegou a acontecer nas redes. Acredita-se que as avaliações negativas serviram para que alinhamentos fossem feitos e o trabalho aperfeiçoado.

Clube celebra marca do "Flamiguinhos"

Há pouco mais de duas semanas, o clube lançou o canal "Flamiguinhos", voltado para o público infantil. No último domingo, celebrou a marca de 1 milhão de visualizações.

"Com seis vídeos lançados e um card com dicas sobre cuidados com a saúde, o canal Flamiguinhos acabou se tornando também uma ótima opção de entretenimento durante este período de isolamento social recomendado pelo Ministério da Saúde", apontou trecho de nota divulgada nesta segunda-feira (23) pelo clube.

Recentemente, o "Flamiguinhos" também teve a participação de Everton Ribeiro que, na animação, esteve ao lado da esposa Marília Nery e do filho, carinhosamente chamado pela torcida de "Baby Guto".

"A torcida do Flamengo é fantástica e estamos vendo que o engajamento e a paixão pelo clube realmente vêm de berço. Os pequenos cantam e dançam assistindo aos vídeos, e os adultos não se cansam de se emocionar com o conteúdo lúdico que tanto fortalece o laço das crianças com o clube, como faz os pais recordarem de sua relação com o Flamengo na infância", disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do Fla, em entrevista ao site oficial.