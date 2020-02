Com dois gols mal anulados, São Paulo fica no empate com o Novorizontino no Morumbi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com dois gols mal anulados e uma falha de marcação em um contra-ataque, o São Paulo empatou com o Novorizontino nesta segunda-feira (3), por 1 a 1, em duelo pela quarta rodada do Campeonato Paulista.Ainda no primeiro tempo, Alexandre Pato havia balançado as redes duas vezes, mas os dois gols dele -que seriam os primeiros jogo camisa 7 na temporada- foram equivocadamente anulados pela arbitragem, por impedimentos.No primeiro lance, com um minuto de jogo, o atacante estava no limite da linha de defesa, mas em posição legal, quando recebeu um passe de Tchê Tchê, saiu na cara do gol e finalizou firme.Aos 12 minutos, Alexandre Pato recebeu novo lançamento entre os defensores, desta vez, claramente atrás da linha de zaga, avançou com a bola, driblou o goleiro e fez o gol, novamente anulado por impedimento.Antes do intervalo, ainda houve uma queda de energia no Morumbi, mas os refletores foram ligados em menos de dois minutos e partida foi reiniciada.Na etapa final, o São Paulo seguiu pressionando o Novorizontino, que só cruzava a linha do meio de campo em contra-ataques.E foi justamente desta forma que o time visitante abriu o placar, aos 25 minutos, com Higor Leite, que recebeu a bola na grande área, livre de marcação.A derrota só seria evitada nos minutos finais, quando Brenner empatou após cruzamento de Vitor Bueno.Com o ponto somado, o São Paulo chegou a oito e lidera o Grupo C, com dois de vantagem para Inter de Limeira e Mirassol, empatados com seis.Na próxima rodada, o time encara o Santo André, fora de casa.Estádio: Morumbi, em São PauloPúblico: 14.060Renda: R$ 378.987,42Juiz: Flávio Roberto Mineiro RibeiroAssistentes: Vitor Carmona Metestaine e Enderson Emanoel Turbiani da SilvaGols: Higor Leite (NOV), aos 25, e Brenner (SAO), aos 41min do 2º tempoCartões amarelos: Bruno Alves, Tchê Tchê e Brenner (SAO); Danielzinho e Léo Baiano (NOV)SÃO PAULOTiago Volpi; Juanfran (Everton), Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes (Toró); Pablo, Alexandre Pato (Brenner) e Vitor Bueno. T.: Fernando DinizNOVORIZONTINOOliveira; Felipe Rodrigues, Adriano Mina, Edson Silva e Willian Formiga; Adilson Goiano, Léo Baiano e Danielzinho (Higor Leite); Cléo Silva, Jenison (Guilherme Queiroz) e Capixaba (Felipe Marques). T.: Roberto Fonseca