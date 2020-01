Com dois de Cavani, PSG goleia Linas-Montlhery em estreia na Copa da França

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHARPESS) - Sem titulares, o PSG goleou o Linas-Montlhery por 6 a 0, neste domingo (5), em sua estreia na Copa da França, no Estádio Robert Bobin, em Bondoufle. Cavani marcou dois gols na partida.Aos 30 minutos, Dagba tabelou na entrada da área com Herrera, que tocou para Aouchiche abriu o placar e marcar seu primeiro gol no time profissional.A equipe amadora de Bondoufle ainda teve oportunidade de sair do 0 no placar, após um pênalti marcado aos 38 minutos. No entanto, Kanouté bateu no canto esquerdo e o goleiro Sergio Rico pegou.O uruguaio fez sua sexta partida como titular na temporada e balançou as redes duas vezes; aos 40 minutos do primeiro tempo e aos 15 da segunda etapa.Os outros gols foram marcados por Pablo Sarabia aos 18 e 24 minutos do segundo tempo e Choupo-Moting fechou o placar aos 41.