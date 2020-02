Com D'Ale expulso, Inter bate Tolima e vai à fase de grupos da Libertadores

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional está na fase de grupos da Libertadores. Nesta quarta-feira (26), D'Alessandro foi expulso, mas o clube colorado bateu o Tolima por 1 a 0, no Beira-Rio, com gol de Paolo Guerrero. O resultado combinado com 0 a 0 da Colômbia leva a equipe brasileira adiante.A estreia na fase de grupos já será na próxima terça-feira, contra o Universidad Católica, em casa. Completam o grupo E o Grêmio e o América de Cali.O Internacional esteve preso na marcação. Ainda que absoluto com posse de bola e controle do jogo, o clube colorado criou poucas oportunidades.Sem encontrar a zona de conclusão, o time de Eduardo Coudet, a partir dos 20 minutos ainda passou a sofrer para sair jogando. Com Lindoso entre os marcadores adversários, o time vermelho passou a abusar de lançamentos e viu o Tolima crescer.Por isso, o treinador argentino sacou Lindoso, centralizou Edenilson e colocou Marcos Guilherme. Após a troca, as chances aumentaram. E com assistência de D'Alessandro, Guerrero marcou.No segundo tempo o cenário de domínio teve fim na expulsão de D'Alessandro. A partir dos 16 da etapa final, o clube colorado se viu pressionado, mas conseguiu segurar.O Tolima fez tempo desde o primeiro minuto do jogo. Com o goleiro Montero, com cada jogador que caía demorando para levantar, com sinalizações para o árbitro parar a partida, o 0 a 0 que levaria a disputa para os pênaltis parecia contentar os visitantes.Com a bola, não havia pudor algum de apressar a jogada com lançamentos buscando a velocidade dos atacantes. Aos poucos, o bom sistema defensivo se impôs e o domínio do Inter foi ameaçado. Mas depois da troca no meio-campo colorado, o time colombiano se perdeu e sofreu o gol.No segundo tempo, após a expulsão de D'Alessandro, o técnico Hernán Torres empilhou atacantes e passou a pressionar. Um gol levaria o Tolima adiante, mas não aconteceu.Com 86 partidas no total, D'Alessandro se isolou como jogador argentino com mais jogos na Libertadores, superando o goleiro Agustín Orión.Estádio: Beira-Rio, em Porto AlegreJuiz: Guillermo GuerreroAuxiliares: Christian Lezcano e Ricardo BarenRenda: R$ 1.452.590,00Público: 35.117 (32.342 pagantes)Cartões amarelos: D'Alessandro, Marcos Guilherme (INT); Quiñones, Banguero (TOL);Cartão vermelho: D'Alessandro (INT)Gols: Paolo Guerrero (INT), aos 47min do 1º tempoINTERNACIONALMarcelo Lomba; Rodinei (Moledo), Bruno Fuchs, Victor Cuesta e Uendel; Musto, Lindoso (Marcos Guilherme), Edenilson e Boschilia (Johnny); D'Alessandro e Paolo Guerrero. T.: Eduardo CoudetTOLIMAÁlvaro Montero; Castrillón, Julián Quiñónes, Jose Moya e Banguero; Gordillo, Robles; Ríos (Albornoz), Campaz e Estupiñan (Miranda); Francisco Rodriguez (Ramos). T.: Hernán Torres.