Com Bryan Ruiz de espectador, reservas goleiam Santos B em jogo-treino

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Jesualdo Ferreira realizou um jogo-treino na tarde desta quarta-feira (12) entre os reservas na recente vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP e o Santos B. Como é costume do português, a partida contou com arbitragem e uniformes de jogo.O duelo terminou com placar de 4 a 1 para os profissionais, com gols de Venuto, Kaio Jorge, Uribe e Wagner Leonardo para a equipe vencedora, enquanto Athos descontou para o time B, que teve o meio-campista Bryan Ruiz como mero espectador.O costarriquenho está treinando com a equipe B enquanto não define sua situação no clube, mas está totalmente fora dos planos. Na atividade, ao contrário dos outros atletas, ele era o único com uniforme de treino. O jogador de 34 anos ficou apenas sentado no banco na beira do campo acompanhando o duelo.A equipe profissional começou com João Paulo; Madson, Veríssimo, Alex e Taílson; Jobson, Sandry e Jean Mota; Venuto, Kaio Jorge e Uribe. No decorrer do jogo, Jesualdo fez várias alterações, e Arthur Gomes, recuperado de contusão, ganhou alguns minutos em campo.A presença de Lucas Veríssimo e Madson no trabalho com contato físico é mais um indício de que ambos estão muito próximos de ficar à disposição de Jesualdo Ferreira, o que deve ocorrer já no próximo domingo (16), quando o Santos visitará a Ferroviária, em Araraquara, às 19h.Já o time B teve a seguinte formação inicial: Paulo Mazotti; Mikael Doquinha, Porozo, Gabriel Oliveira e Alan Cardoso; Guilherme Nunes, Vinicius Balieiro e Anderson Ceará; Matheus Moraes, Alexandre Tam e Bruno Marques.Os atletas titulares na partida contra o Botafogo-SP apareceram em campo, mas apenas correram ao redor do gramado e fizeram um trabalho regenerativo.