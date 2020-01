Com aposta em Talles Magno, Vasco estreia em 2020 contra o Bangu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco enfrenta o Bangu, neste domingo (19), às 16h, pela rodada de abertura do Campeonato Carioca. Apesar da perda de vários jogadores e uma iminente reformulação, o clube carioca aposta em um garoto para brilhar na temporada 2020: o jovem Talles Magno.Revelação do clube no ano passado, Talles Magno só chegará à maioridade no meio de 2020, mas já carrega a esperança de toda a torcida cruzmaltina. Para isso, terá de passar por um processo de ganho de massa muscular a fim de suportar o desgaste físico no decorrer das partidas.Talles Magno vem de uma lesão muscular sofrida durante a disputa do Mundial sub-17, no fim de 2019, mas já está recuperado para a estreia no Estadual e conta, inclusive, com um recado do técnico vascaíno, Abel Braga, no dia da apresentação. "Eu gosto de jogador moleque com a bola", afirmou o novo comandante, que assumiu a função após a saída de Vanderlei Luxemburgo.Para a temporada 2020, o Vasco também tem de superar algumas perdas importantes em seu elenco. São os casos do zagueiro Henríquez, do meio-campista Guarín e do atacante Rossi. Bruno César e Fellipe Bastos são outros que não seguiram no clube. Para se reforçar, o cruzmaltino ainda sonha com a contratação do meia Hugo Moura, do Flamengo, e do zagueiro Dedé, do Cruzeiro.Para a partida contra o Bangu, o Vasco poderá contar com a estreia de um reforço. O argentino Germán Cano foi inscrito e deve formar o trio de ataque ao lado de Talles Magno e Marrony. O clube estava impedido de registrar jogadores na CBF por causa de uma dívida com seu ex-atleta Jorge Henrique, mas conseguiu dar fim à causa nesta semana.O técnico Abel Braga, contudo, terá o desfalque do zagueiro Ricardo Graça. Ele foi convocado pela seleção brasileira sub-23 para a disputa do Torneio Pré-Olímpico. Com isso, Werley será o companheiro de Leandro Castán na defesa.Confira a escalação do Vasco para a partida contra o Bangu: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Leandro Castan, Henrique; Raul, Bruno Gomes, Gabriel Pec; Talles Magno, Ribamar, Marrony.Estádio: São Januário, no RioHorário: 16h deste domingoJuiz: Bruno Arleu de Araújo