Com Abel na berlinda, Vasco encara o ABC pela Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco recebe o ABC (RN) às 21h30 desta quinta-feira (5), no Maracanã, pela segunda fase da Copa do Brasil. Além da vaga à etapa seguinte, decidida em jogo único e que dará R$ 1,5 milhão ao vencedor, a equipe de São Januário busca superar o início de ano pouco animador.

“Vamos ter que fazer o jogo do ano, temos que passar de fase”, disse o técnico vascaíno, Abel Braga, que balança no cargo. Sob seu comando, o Vasco tem o pior ataque entre os times da Série A e o terceiro pior aproveitamento no ano.

Para tentar a classificação, o time cruz-maltino ainda não poderá contar com o recém-contratado atacante Martín Benítez, com pendências na documentação.

O adversário da vez, o ABC, vem de uma sequência de três vitórias nas últimas cinco partidas, em que alternou entre Copa do Nordeste e Campeonato Potiguar —no último jogo, a equipe superou o Palmeira por 8 a 0 no Estadual.

VASCO

Fernando Miguel; Pikachu, Werley, Leandro Castan, Henrique; Andrey, Raul e Guarín; Ribamar (Tiago Reis), Cano e Marrony. T.: Abel Braga

ABC

Rafael, Pedro Costa, Vinícius Leandro, Joécio e Marlon; João Paulo, Felipe Manoel, Cedric e Berguinho, Jailson e Paulo Sérgio. T.: Francisco Diá

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 desta quinta-feira (5)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)