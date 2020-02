Com 2 de Ansu Fati, Barcelona vence Levante e mantém distância para o Real

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Buscando se recuperar no Campeonato Espanhol após a derrota para o Valencia, o Barcelona recebeu o Levante no Camp Nou para fechar a 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Dominando o jogo do início ao fim, o time catalão venceu por 2 a 1, neste domingo (2), com o gol dos visitantes nos minutos finais.Com o resultado, o Barcelona conseguiu manter a diferença de três pontos para o Real Madrid, líder da competição nacional. Agora, o clube catalão acumula 46 pontos, enquanto o Levante tem 26, na 13ª posição.O Levante começou a partida com a marcação mais alta, enquanto o Barcelona trabalhava a bola no meio de campo. E, apesar do domínio, foram necessários 30 minutos para o time catalão abrir o placar.Ansu Fati foi o responsável pelo primeiro gol do Barcelona na partida. No lance, Messi enfiou a bola nas costas da defesa, Ansu Fati venceu a disputa na velocidade com o marcador e saiu cara a cara com o goleiro. O camisa 31 bateu no cantinho e balançou as redes. O lance chegou a ser revisado pelo VAR, mas o gol foi confirmado.E apenas dois minutos depois, Ansu Fati anotou seu segundo no jogo. Mais uma vez, a jogada começou com Messi: o argentino recebeu a bola na meia-lua e encontrou o atacante no lado esquerdo da área. Dessa vez, ele bateu de canhota para o fundo do gol.No segundo tempo, a partida começou assim como terminou na primeira etapa: com o Barcelona trabalhando a bola no meio de campo e o Levante tentando pressionar a saída de jogo.Messi até tentou buscar seu gol na partida, participava de quase todas as jogadas, mas não conseguia finalizar e assim foi até o apito final.Autor dos dois gols do jogo, Ansu Fati foi substituído aos 42, pouco antes do fim do desafio. Em seu lugar entrou Riqui Puig, que teve pouco tempo para se mostrar em campo.Mas, antes que o árbitro terminasse o jogo, o Levante conseguiu marcar seu primeiro. Rochina bateu de primeira da entrada da área, a bola sofreu um pequeno desvio e Ter Stegen aceitou. 2 a 1 no placar para fechar a partida.Agora, o Barcelona muda o foco para as quartas de final da Copa do Rei. O próximo desafio da equipe catalã acontece na quinta-feira (6), contra o Athletic Bilbao. Já o Levante volta a campo somente no sábado (8), para enfrentar o Leganés pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.