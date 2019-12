Colombiano fecha com o Corinthians para ganhar metade do salário de Urso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians vê vantagens técnicas e financeiras com a saída de Junior Urso e a chegada de Víctor Cantillo. Segundo apurou o UOL Esporte, além de avaliar que o colombiano possui mais qualidades ofensivas e defensivas do que seu antecessor, a diretoria alvinegra gastará com o jogador do Junior Barranquilla metade do ordenado mensal de Urso, que deixou o clube para atuar no Orlando City, dos Estados Unidos.Cantillo ficou satisfeito com a proposta salarial do Corinthians e assinará contrato por quatro temporadas, como revelou o UOL. O clube paulista pagará US$ 2,8 milhões (cerca de R$ 11,2 milhões) por 70% dos direitos econômicos do atleta.A reportagem ainda apurou a forma de pagamento e o tempo de contrato. O Corinthians pagará em quatro prestações os direitos econômicos de Cantillo, que serão depositadas de quatro em quatro meses. Sendo assim, o clube quitará o investimento no início de 2021. O colombiano assinará contrato por quatro temporadas.O colombiano de 26 anos foi um pedido do técnico Tiago Nunes, que assume o time em janeiro. Ele chamou a atenção do treinador na final da Sul-Americana do ano passado, quando o Athletico-PR conquistou o título contra o Barranquila.Víctor Cantillo, inclusive, já foi um pedido de Tiago Nunes no Athletico, mas o clube paranaense não conseguiu fechar com o colombiano. O treinador vê bastante qualidade no atleta na transição entre defesa e ataque. Cantillo chegaria para atuar como segundo volante, pois se destaca em passes e lançamentos e, principalmente, em jogadas verticais em direção à área do adversário.