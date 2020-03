Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com praticamente todas as competições esportivas do mundo paradas, o Comitê Olímpico Internacional divulgou um comunicado nesta terça (17) em que mantém a programação original dos Jogos de Tóquio-2020, cuja cerimônia de abertura está marcada para 24 de julho.

"A mais de quatro meses antes dos Jogos, não há necessidade de decisões drásticas nessa fase, e qualquer especulação neste momento seria contraproducente", afirmou a entidade presidida pelo alemão Thomas Bach.

Atletas de vários países têm encontrado dificuldades para treinar, já que muitos ginásios e academias foram fechados por causa da pandemia de coronavírus.

Sobre isso, o comitê diz que "incentiva todos os atletas a continuarem se preparando para os Jogos Olímpicos da melhor forma que puderem" e que está em contato com as entidades de cada país para ajudá-los.