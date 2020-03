Tempos amargos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Olimpíada de Tóquio, adiada em razão da pandemia do coronavírus, já tem nova data para acontecer. Segundo o Comitê Olímpico Internacional, os Jogos serão disputados de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.

A Paralimpíada também ganhou nova data: de 24 de agosto a 5 de setembro do ano que vem.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (30) pela organização do evento após reunião entre o presidente do COI (Comitê Olímpico Internacional), Thomas Bach, o Ministro da Olimpíada e da Paralimpíada, o governador de Tóquio e o presidente do comitê organizador.

De acordo com Bach, a Olimpíada foi adiada em um ano para que equipes e atletas tenham tempo suficiente de preparação.

"Eu gostaria de agradecer às federações internacionais por seu apoio unânime e aos comitês olímpicos nacionais pela grande parceria e suporte no processo de consulta dos últimos dias. Eu também gostaria de garadecer à Comissão de Atletas do COI, com quem estivemos em constante contato. Com este anúncio, estou confiante que, trabalhando junto com o comitê organizador de Tóquio-2020, o governo metropolitano de Tóquio, o governo japonês e nossos sócios, poderemos superar esse desafio sem precedentes. A humanidade se encontra atualmente em um túnel escuro. Os Jogos Olímpicos de Tóquio poderão ser uma luz no fim desse túnel", disse Thomas Bach, em comunicado divulgado pela organização do evento.

Os Jogos, que deveriam acontecer entre 24 de julho e 9 de agosto deste ano, foram impossibilitados pela pandemia de coronavírus que assolou o mundo, cancelando eventos classificatórios e forçando esportistas a interromperem suas rotinas de treino com a necessidade de isolamento.

Os organizadores da Olimpíada também confirmaram que os atletas já classificados teriam suas vagas mantidas, já que, apesar do adiamento, o evento continuará a ser chamado de Tóquio-2020.