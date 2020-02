Chuva muda programação de jogadores e afeta sede social do São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As chuvas que atingem a capital paulista desde a noite de domingo (9) também influenciaram a rotina dos jogadores do São Paulo. Como a região do CT da Barra Funda, na zona oeste da cidade, foi bastante afetada pelo temporal, os atletas que iriam fazer o trabalho de recuperação física foram dispensados das atividades no local na manhã desta segunda-feira (10).Segundo apurou a reportagem, as instalações do time tricolor não foram afetadas pelas chuvas. No entanto, as avenidas da região estão intransitáveis. A reapresentação de todo o elenco após a derrota para o Santo André está marcada para esta terça (11), no CT tricolor.A sede social do clube, no Morumbi, também foi afetada pela chuva. As piscinas ficaram cheias de lama, e algumas outras áreas também foram atingidas. No entanto, a chuva não danificou os vestiários e a sala de imprensa do estádio. No próximo fim de semana, o local receberá o clássico entre São Paulo e Corinthians. A princípio, não há previsão de interdição do estádio.No ano passado, em março, a sede social do São Paulo ficou inundada e, naquela ocasião, as instalações do estádio também foram danificadas. Por isso, o clube precisou transferir o clássico com o Palmeiras para o Pacaembu.