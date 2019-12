Chelsea vence Arsenal de virada e se mantém na zona da Liga dos Campeões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De virada, o Chelsea venceu o Arsenal neste domingo (29), pelo placar de 2 a 1, e se mantém na zona de classificação para a Liga dos Campeões.A partida entre as equipes marcou a 20ª rodada do Campeonato Inglês.O resultado positivo manteve o Chelsea na quarta colocação do Inglês, somando 35 pontos durante as atuais 20 rodadas do campeonato. A vitória deixa os londrinos longe do título nacional, já que o líder Liverpool anota 55 pontos, porém, vale vaga para a próxima da Liga dos Campeões. Com 24 pontos, o Arsenal amarga a 12ª posição.O Arsenal abriu o placar aos 12 minutos após o atacante Aubameyang marcar de cabeça e não dar chances de defesa para o goleiro Kepa.Na volta do intervalo, Jorginho aproveitou a trapalhada entre David Luiz e o goleiro Leno para buscar o empate em 1 a 1. Quatro minutos depois, aos 41, Abraham chutou por baixo do defensor do Arsenal e marcou o gol da virada para o Chelsea, 2 a 1.Na próxima rodada, o Chelsea visita o Brighton na quarta-feira (1º), às 9h30 (horário de Brasília). O Arsenal recebe o Manchester United, às 17h, no mesmo dia.