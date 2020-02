Chapecoense está entre finalistas do Laureus, o Oscar do Esporte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Três anos após recomeçar praticamente do zero no futebol e perder quase a totalidade do seu elenco em um trágico acidente aéreo na Colômbia, a Chapecoense está de novo em destaque no cenário internacional. O clube brasileiro é um dos cinco finalistas do Prêmio Laureus, conhecido como o Oscar do esporte mundial. A cerimônia de premiação acontece na segunda-feira (18), em Berlim (Alemanha).A Chapecoense está indicada na única categoria que tem votação aberta ao público geral, o Prêmio "Laureus Sporting Moment 2000 - 2020" —com votos pelo site (https://www.laureus.com/sporting-moments). No ano em que chega à sua 20ª edição, o Laureus relembrou os 20 "momentos do esporte" de cada um dos últimos 20 anos para escolher o mais marcante dessas últimas duas décadas.O clube catarinense foi o vencedor em 2018, referente à sua temporada 2017, quando contou com a união entre seu novo elenco, os três jogadores sobreviventes, e toda a cidade de Chapecó para se reconstruir da tragédia.Neste ano, a Chapecoense já superou a primeira fase da votação, quando foram escolhidos os cinco momentos finalistas. O time concorre com Natalie du Toit, nadadora paraolímpica da África do Sul, Sachin Tendulkar, que levou a Índia ao título da Copa do Mundo de críquete em 2011, Mick Schumacher, alemão que leva adiante o legado do pai, e Xia Boyu, chinês que, aos 69 anos, concluiu a escalada do Everest mesmo não tendo as duas mãos.