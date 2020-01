Cerrone admite surpresa com ombradas de McGregor e diz que nunca viu nada 'igual'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Socos, joelhada voadora e chute. Donald Cerrone tomou de tudo um pouco nos 40 segundos que duraram sua derrota contra Conor McGregor no UFC 246. Mas foram as ombradas no clinche dadas pelo irlandês que o surpreenderam de verdade.O norte-americano admitiu depois do combate que não esperava receber tais golpes. Logo no começo do duelo, ainda no centro do octógono, os lutadores estavam em clinche quando McGregor iniciou a série de ombradas.Cerrone nitidamente sentiu os golpes. E eles abriram espaço para McGregor dominar nos segundos seguintes e encaminhar o nocaute."Nossa, cara, ele me pegou com aquelas ombradas e aquilo deixou as coisas distorcidas para mim. Depois ele chutou minha cabeça. Ele teve uma ótima estratégia de luta, foi fantástica", afirmou o "Cowboy".Questionado sobre o estrago, ele confirmou: "100%. Eu nunca vi nada assim. Ele me tirou da guarda, acabou com meu nariz, comecei a sangrar, e então ele deu um passo atrás para me chutar. Eu fiquei: 'Caramba, quão rápido isso está acontecendo?'. Ele me surrou rapidinho."Cerrone promete seguir lutando: "Amo este esporte, eu simplesmente amo."