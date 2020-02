Cerimônia por Kobe e Gianna emociona com fala de viúva e canções de Beyoncé

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cerimônia em homenagem às memórias de Kobe e Gianna Bryant emocionou quem esteve presente no Staples Center, casa do Los Angeles Lakers, franquia na qual o ex-jogador se tornou uma lenda da NBA. Estrelas da liga, celebridades e anônimos lotaram o ginásio para o ato, que contou com um discurso emotivo da viúva e mãe Vanessa Bryant e uma apresentação de Beyoncé.A cerimônia transmitida para os Estados Unidos e para o Brasil, via ESPN, começou com uma apresentação emocionante de Beyoncé. A diva pop interpretou ao lado de um coral "XO", uma das músicas preferidas de Kobe Bryant segundo a artista, e "Halo", um dos seus maiores sucessos da carreira. "Estou aqui porque amava Kobe", disse.A emoção ganhou proporções extra na sequência, com o discurso do apresentador Jimmy Kimmel e, especialmente, de Vanessa. A viúva do ex-camisa 24 do Los Angeles Lakers começou falando da filha e pediu para Kobe "cuidar de Gigi", a filha do casal morta no acidente de helicóptero."Gianna Bryant é uma alma extremamente gentil, fofa, sempre respeitosa. Ela sempre me beijou, sempre me disse boa noite, mesmo nos piores dias. Ela sabia o quanto os seus beijos significavam para mim e me beijava todo dia. Ela era a menina do papai, mas ela amava muito sua mãe. Ela era uma das minhas melhores amigas", disse Vanessa."Gianna amava assistir jogos da NBA com seu pai. Ela também amava assistir filmes da Disney com suas irmãs. Ela era competitiva como o pai e tinha um sorriso que cobria todo seu rosto, como o meu. Kobe costumava dizer que ela era eu. O seu sorriso era puro e genuíno, contagiante", acrescentou a mãe, que lamentou o que irá perder sem a companhia da filha de 13 anos."Gigi sentia meu amor. Eu amava o jeito que ela me olhava durante os abraços e me contagiava com todo o amor. Eu amava ela demais. Ela me amava demais. Eu sinto muito a falta dela. Sinto saudade dos beijos, das risadas, do seu sarcasmo. Gigi era um raio de sol, ela iluminava meu dia todo dia."Não seremos capazes de ver Gigi ir para o ensino médio, sair para encontros. Nunca vamos ensina-la a dirigir. Eu nunca vou poder falar o quão linda ela está no dia de seu casamento. Nunca vou ver ela andar o altar, dançar com seu papai. Gigi provavelmente seria a melhor jogadora da WNBA. Ela escrevia artigos mostrando como a diferença de tratamento para a NBA e a WNBA não era justa. Eu tenho certeza que ela mudaria muito as coisas para as jogadoras da WNBA", discursou.Vanessa Bryant, que saiu com lágrimas nos olhos e ainda recebeu a ajuda de Michael Jordan para descer do palco, ainda ressaltou a versão caseira de Kobe Bryant."Kobe era o MVP dos pais de menina, sempre as incentivava. Quando Kobe se aposentou, ele virou o motorista das meninas porque eu estava grávida e cuidando da recém-nascida. Eu nunca chegava atrasada, mas ele chegou um dia e não deixei passar. A partir de então, ele começou a chegar uma hora e vinte antes da saída das meninas", contou."Kobe era conhecido como o grande lutador dentro das quadras, o melhor de todos os tempos, vencedor do Oscar e o Black Mamba. Mas, para mim, ele era KoKo. Eu era BooBoo. Eu não conseguia vê-lo como uma celebridade ou um jogador de basquete. Ele era meu marido, o excelente pai das minhas filhas. Ele era tudo para mim. A gente estava junto desde que eu tinha 17 anos. Fui sua primeira namorada, seu primeiro amor. Ele era um marido espetacular, mais do que posso descrever", disse.