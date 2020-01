Ceará anuncia contratação do goleiro Fernando Prass

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ceará anunciou no fim da noite de quarta-feira (8) a contratação do goleiro Fernando Prass, de 41 anos.Depois de seis temporadas atuando pelo Palmeiras, o atleta assinou contrato de um ano com o clube cearense.Na manhã desta quinta, Prass postou uma mensagem nas redes sociais agradecendo o carinho da torcida. "Valeu torcida do Ceará, que desde ontem a noite invadiu minhas redes sociais, com mensagens de apoio e comemorando minha contratação. Vamos juntos em 2020, que tenho certeza que será um grande ano", disse.O goleiro ainda gravou um vídeo em que se diz ansioso para vestir a camisa do clube. "Podem esperar muito trabalho, muita dedicação, comprometimento, tenho certeza de que todo elenco do Ceará, principalmente com a torcida, vamos trabalhar e fazer de tudo para que o Ceará tenha um grande 2020. Um grande abraço e até breve", disse em vídeo.Pelo Palmeiras, que decidiu não renovar com o jogador no fim de 2019, o goleiro conquistou uma Série B de Brasileiro, uma Copa do Brasil e dois Campeonatos Brasileiros.