CBF divulga lista final de de convocados para o Pré-Olímpico 2020

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF enviou nesta sexta-feira (27) para a Conmebol a lista final dos jogadores que irão representar o Brasil no Pré-Olímpico 2020. O técnico André Jardine convocou cinco novos atletas para o grupo que representará o Brasil no torneio que será realizado na Colômbia.Douglas Augusto (PAOK), Bruno Tabata (Portimonense), Dodô ( Shaktar Donestk), Nino (Fluminense) e Pepê (Grêmio) substituem Douglas Luiz ( Aston Vila), Martinelli (Arsenal), Emerson (Betis), Gabriel (Lile) e Wendel (Sporting), respectivamente.O grupo completo se apresenta no dia 3 de janeiro na Granja Comary para o período de treinos. Dois jogos preparatórios estão previstos para essa etapa, mas os adversários, dias e horários serão definidos nos próximos dias.A Seleção Brasileira embarca para a Colômbia no dia 16 de janeiro, sendo que a estreia no Pré-Olímpico está marcada para o dia 19 contra o Peru.CONVOCADOSGOLEIROS:Cleiton - Atlético MineiroIvan - Ponte PretaPhelipe - GrêmioLATERAIS DIREITODodô - Shaktar DonestkGuga - Atlético MineiroLATERAIS ESQUERDOAyrton Lucas - Spartak MoscouCaio Henrique - FluminenseZAGUEIROSNino - FluminenseIbañez - AtalantaRobson Bambu - Athletico ParanaenseWalce - São PauloMEIO CAMPISTASBruno Guimarães - Athletico ParanaenseDouglas Augusto - PAOKIgor Gomes - São PauloMatheus Henrique - GrêmioReinier - FlamengoATACANTESAntony - São PauloBruno Tabata - PortimonensePepê - GrêmioMatheus Cunha - RB LeipzigPaulinho - Bayer LeverkusenPedrinho - CorinthiansYuri Alberto - Santos