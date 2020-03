Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de suspender os campeonatos nacionais por tempo indeterminado por causa da pandemia do novo coronavírus, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) paralisou também a Copa do Nordeste. A decisão foi tomada nesta terça-feira (17), após deliberação da Associação de Clubes de Futebol do Nordeste.

Faltava uma rodada para o término da primeira fase, que classificaria oito times para as quartas de final. O torneio reúne 16 equipes da região Nordeste.

Alguns clubes defendiam que a rodada derradeira da etapa de classificação fosse disputada sem público, para definição dos mata-matas. A maioria definiu, no entanto, que a interrupção deveria ser imediata.

"A CBF segue em permanente monitoramento, unindo esforços para que o país e o esporte superem o grande desafio em relação à pandemia, torcendo para que, o quanto antes, possamos voltar à normalidade", diz o comunicado divulgado pela confederação.