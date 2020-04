CBF anuncia ajuda financeira a clubes da Séries C e D e ao futebol feminino

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou nesta segunda-feira (6) uma ajuda financeira aos times dos campeonatos A-1 e A-2 do Brasileirão feminino e das Séries C e D do Brasileiro, em virtude da pausa das competições por conta da pandemia de coronavírus.

O valor recebido por cada equipe será equivalente a duas vezes a folha salarial média dos atletas, segundo dados reunidos do sistema de registros de contratos da entidade. Ao todo, 140 clubes receberão o benefício.

No total, a CBF vai repassar R$ 19.120.000,00 (dezenove milhões, cento e vinte mil reais), divididos entre as equipes e as federações estaduais, que, individualmente, vão receber R$ 120 mil cada de auxílio.

"Vivemos um momento inédito, de crise mundial, cuja extensão e consequências ainda não podem ser calculadas. É necessário, portanto, agir com critério e responsabilidade. O nosso objetivo, com essas novas medidas, é fornecer um auxílio direto imediato", declarou Rogério Caboclo, presidente da CBF.

"Além disso, temos que seguir trabalhando para assegurar a retomada do futebol brasileiro no menor prazo possível, quando as atividades puderem ser normalizadas", acrescentou o dirigente.