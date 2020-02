Caxias surpreende o Grêmio e conquista primeiro turno do Campeonato Gaúcho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Caxias venceu o Grêmio por 1 a 0, neste aábado (22), e conquistou o primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Com gol de Diogo Oliveira, o time da serra foi impecável na marcação e está na final absoluta do torneio.Depois de mostrar capacidade defensiva ímpar, o Caxias utilizou a bola parada para marcar. Com o título da taça Coronel Ewaldo Poeta, o Grená evita um clássico Gre-Nal na final do Gaucho, colocando pressão em ambos para o returno.O segundo turno, que definirá o adversário na decisão caso o Caxias não conquiste a taça novamente, começa já no próximo final de semana. O Grêmio encara o Juventude e o Caxias terá pela frente o Internacional.O Caxias foi um time cauteloso. Mas isso não quer dizer uma retranca ou mesmo abrir mão de jogar futebol. Em casa, o time de Rafael Lacerda propôs nos primeiros minutos, mas foi empurrado para trás aos poucos e tratou de se fechar. Com os atacantes de lado, Tilica e Potiguar, recuando para marcar Cortez e Victor Ferraz, a equipe se posicionou efetivamente para evitar os movimentos gremistas, e teve sucesso por boa parte da partida. Ofensivamente, já na etapa final, foi Tilica quem teve a principal chance do time da casa, mas Vanderlei pegou. Em seguida, Diogo Oliveira conseguiu vencer o goleiro gremista e marcou.Everton foi a principal arma gremista. As corridas e os dribles do Cebolinha provocaram os principais momentos de instabilidade para a defesa do Caxias. Com três jogadores de marcação no meio, porém, o time de Renato Gaúcho acabou muito dependente dos passes de Maicon. Preso, a principal chance do primeiro tempo veio com Diego Souza, após linda jogada de Alisson. O atacante bateu forte, mas parou em Pitol. No segundo tempo, o Grêmio teve posse de bola, frequentou o campo ofensivo, mas criou bem pouco. Thiago Neves entrou com objetivo de mudar o cenário do jogo, que se mostrou complicado sempre.CAXIAS 1 X 0 GRÊMIOData: 22/02/2020 (Sábado)Local: estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS)Juiz: Leandro VuadenAuxiliares: Jorge Eduardo Bernardi e Luiza ReisVAR: Igor Junio BenevenutoCartões amarelos: Gilmar, Juliano, Bruno Ré, Carlos Alberto (CAX); Lucas Silva, Paulo Miranda, David Braz (GRE);Gols: Diogo Oliveira, do Caxias, aos 33 minutos do segundo tempo;CAXIASMarcelo Pitol; Ivan, Laércio, Thiago Sales e Bruno Ré; Juliano e Carlos Alberto; Tilica, Diogo Oliveira (Vinícius Baiano) e Juninho Potiguar (Bruninho); Gilmar (Yuri).T.: Rafael LacerdaGRÊMIOVanderlei; Victor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz e Cortez (Caio Henrique); Lucas Silva (Thiago Neves), Maicon (Luciano), Matheus Henrique, Alisson e Everton; Diego Souza.T.: Renato Gaúcho