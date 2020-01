Cássio sente em treino, mas reforça Corinthians em adeus à Flórida Cup

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treino do Corinthians nesta sexta-feira (17), na University of Central Florida, em Orlando, nos Estados Unidos, contou com o goleiro Cássio reclamando de dores na mão esquerda, a mesma em que sofreu luxação no polegar na semana passada, após levar uma bolada.Na ocasião, o desconforto tirou o camisa 12 do primeiro treino do clube alvinegro em 2020, no CT Joaquim Grava. Agora, apesar de ter se queixado, Cássio colocou as luvas e treinou normalmente —ele ainda foi avaliado pelo departamento médico e físico do Corinthians.O goleiro, portanto, deve iniciar o jogo contra o Atletico Nacional (COL) neste sábado (18), às 19h30 (de Brasília), no Exploria Stadium, pela Flórida Cup. O técnico Tiago Nunes deve apresentar uma estratégia nova para a segunda e última rodada do torneio amistoso.Diferentemente do primeiro jogo, quando venceu o New York City (EUA) por 2 a 1 e utilizou os titulares somente no primeiro tempo, o treinador estuda voltar manter o time principais por mais minutos em campo. A ideia agora é só realizar trocas pontuais, com estratégia para jogos oficiais ou necessidades.Assim, o Corinthians deve repetir contra o Atletico Nacional a mesma escalação inicial da vitória sobre os americanos. Desta forma, o time entra em campo com Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Camacho, Cantillo, Ramiro, Luan e Janderson; Boselli.Estádio: Exploria Stadium, em Orlando (EUA)Horário: 19h30 deste sábadoTransmissão: SporTV e SporTV Play