Casemiro tem dia de centroavante, marca dois e Real Madrid vence

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (18), o volante brasileiro Casemiro viveu um dia de centroavante. Ele marcou os dois gols da vitória do Real Madrid sobre o Sevilla, por 2 a 1.



E nas duas vezes que balançou as redes, o jogador poderia muito bem estar vestindo uma camisa de número 9. Aos 13 minutos da segunda etapa, com o placar 0 a 0, recebeu passe de calcanhar de Jovic para dentro da área, venceu o zagueiro adversário na velocidade e tocou de cobertura na saída do goleiro.



Pouco mais de dez minutos depois, com o jogo novamente empatado, ele subiu livre de cabeça no meio da área e testou firme para dar a vitória a sua equipe.



O feito, inédito na carreira do jogador, coloca o Real na liderança provisória do Campeonato Espanhol, com 43 pontos. O Barcelona, que tem 40, ainda joga na rodada, neste domingo (19), contra o Granada, em casa. Caso o time catalão não vença, a primeira posição ficará com o time merengue.



O Sevilla ainda teve um gol anulado pelo VAR, na primeira etapa. De Jong cabeceou para o fundo do gol, mas a arbitragem viu falta de Gudelj no brasileiro Militão.



"Muito feliz pelos gols, mas não só pelos gols, mas pelo trabalho de toda a equipe contra um grande rival, que tem um grande treinador, que sabe como se joga futebol", disse Casemiro após a partida se referindo a Julen Lopetegui, hoje no Sevilla, mas que treinou o Real Madrid em 2018.



Outros três brasileiros participaram da partida, o lateral-esquerdo Marcelo, e os atacantes Rodrygo e Vinícius Jr., que entrou no lugar do compatriota na segunda etapa.