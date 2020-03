Carneiro tem pena por doping reduzida e pode voltar a jogar pelo São Paulo

A sala rosa do PS 28 de Agosto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gonzalo Carneiro poderá ser reintegrado ao São Paulo. O uruguaio teve a sua pena reduzida pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) para 12 meses -ele havia sido condenado a 24 meses de suspensão. No ano passado, o atacante fora flagrado em teste antidoping com o resultado analítico adverso para cocaína, durante o Campeonato Paulista.

Pelas normas da WADA (Agência Mundial Antidoping) e do Código Brasileiro Antidoping, o jogador, que foi defendido pelo advogado Bichara Neto, poderia pegar a pena máxima de quatro anos de suspensão por se tratar de uma substância não especificada. O tempo de suspensão vale a partir da data da coleta do exame alterado, em 16 de março, portanto já poderia voltar em 17 de março deste ano.

O uruguaio já teve o seu contrato com o São Paulo suspenso preventivamente, e, por isso, não recebe salários do clube. Apesar de hoje estar fora do Tricolor paulista, o atacante tem vínculo com o time do Morumbi até 31 de março de 2021.

O teste foi realizado na partida contra o Palmeiras, em março, pelo Campeonato Paulista. O exame de contraprova do atacante confirmou a presença da substância benzoilecgonina, principal metabólito da cocaína. Por isso, o jogador, indicado ao São Paulo pelo superintendente de relações institucionais, Diego Lugano, já não pôde atuar no Campeonato Brasileiro.

O jogador, de 24 anos, ainda não conseguiu emplacar uma boa fase no São Paulo. No total, desde o ano passado, ele disputou 24 partidas pelo time e marcou apenas um gol.