Cano marca de letra, e Vasco estreia na Sul-Americana com vantagem

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco saiu na frente na luta por uma vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (5), em São Januário, o time do técnico Abel Braga venceu o Oriente Petrolero, da Bolívia, por 1 a 0.O gol dos vascaínos saiu ainda na etapa inicial. Aos 19 minutos, Germán Cano, em posição de impedimento, finalizou de letra para marcar.O time de Abel Braga teve uma atuação segura na etapa inicial, pressionando a saída de bola do adversário e mostrando bom volume no ataque. No entanto, apresentou algumas falhas defensivas na parte final —ao deixar mais espaços, viu a equipe boliviana oferecer perigo, o que assustou torcedores.Restando pouco para o apito final, Olguín tentou atrapalhar uma cobrança de lateral para o Vasco, o que gerou discussão. Os jogadores dos dois times se entranharam, com direito a empurrões. Pouco depois, a partida chegou ao fim.O jogo de volta entre as equipes acontecerá no dia 19 deste mês, no Ramón Tahuichi, estádio localizado em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Com vantagem do empate, a equipe da Colina avançará até com derrota por um gol de diferença, desde que também balance as redes fora de casa.VASCOFernando Miguel, Yago Pikachu, Werley, Leandro Castan e Henrique; Raul, Andrey e Marcos Júnior (Juninho); Marrony, Germán Cano e Talles Magno. T.: Abel BragaORIENTE PETROLEROBanegas; Saucedo, Olguín, Franco, Mercado (Navarro), Palmieri e Rojas; Pozo, Salvatierra (Gutiérrez), Salinas (Héctor Sánchez) e Bueno. T.: Pablo SánchezEstádio: São Januário, no Rio de JaneiroPúblico e renda: 17.706 (pagantes); R$ 721.091,00Árbitro: Augusto Aragón (EQU)Auxiliares: Dennys Guerrero e Juan Aguiar Ramos (EQU)Cartões amarelos: Andrey e Talles Magno (VAS); Olguín e Franco (ORI)Gol: Cano (VAS), aos 19min do 1º tempo