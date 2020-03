Wilson Lima sai do limbo

A Federação Gaúcha de Futebol anunciou hoje a decisão de manter o Campeonato Gaúcho suspenso por tempo indeterminado, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, a paralisação tinha prazo de 15 dias, contando a partir do dia 16 de março.

A decisão foi tomada durante reunião por videoconferência, envolvendo representantes da federação e dos 12 clubes envolvidos na competição. A medida será reavaliada em nova reunião no dia 20 de abril.

As últimas partidas disputadas pelo estadual ocorreram no último dia 15, pela terceira rodada do segundo turno. A primeira etapa da competição foi conquistada pelo Caxias em vitória sobre o Grêmio na decisão.