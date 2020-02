Camacho diz estar recuperado para estreia do Corinthians na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Camacho está confirmado para a estreia do Corinthians na Copa Libertadores, diante do Guaraní-PAR, nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no estádio La Olla Azulgrana, pela segunda fase preliminar da competição.Camacho sentiu dores no quadril na vitória contra o Santos por 2 a 0 no último domingo (2), no Itaquerão, e chegou a ser substituído por Gabriel. Nesta terça (4), em treinamento no CT Joaquim Grava, o volante participou da atividade com os demais jogadores e não sentiu dores.Em entrevista coletiva, ele avisou que está plenamente recuperado para o jogo. "Eu tive uma dor no quadril, mas eu sai mais por precaução do que pela dor. Eu estou 100%, não estou indo no sacrifício, estou 100%", afirmou Camacho.A imprensa não pôde acompanhar nenhum treinamento antes da estreia do Corinthians na Libertadores. O elenco assistiu a vídeos do Guaraní e chega ao Paraguai no fim da tarde desta terça para realizar reconhecimento de gramado.O time alvinegro deverá atuar com a seguinte formação: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil, Sidcley; Camacho, Cantillo, Luan; Janderson, Boselli e Everaldo.