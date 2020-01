Camacho cita 'questão física', mas elogia Mirassol em empate do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Camacho reconheceu que o Corinthians sentiu o cansaço físico em seu quarto jogo do ano -dois pela Flórida Cup e dois pelo Campeonato Paulista- após o empate com o Mirassol por 1 a 1, neste domingo (26), no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela segunda rodada do Paulistão 2020.No entanto, o camisa do 20 do Corinthians destacou a boa atuação do Mirassol, que dominou o jogo desde a metade do primeiro tempo."Foi um jogo muito difícil sim. Tem a questão física, mas todo mérito para o adversário, que jogou muito bem. Poderíamos ter vencido, mas acho que o placar foi justo. Esse jogo, nós não jogamos como estávamos jogando, mas vamos melhorar com o passar dos jogos", afirmou Camacho ao Premiere.O Corinthians saiu na frente com gol de Ramiro aos 11 minutos do primeiro tempo, mas cedeu o empate na segunda etapa. Camilo, que fez sua reestreia pelo Mirassol, saiu do banco de reservas para empatar, de cabeça, aos 26 minutos da etapa final. O Timão, aliás, sofreu em Mirassol e só não saiu derrotado por conta de 'grande noite' de Cássio. O ídolo corintiano fez, no mínimo, três grandes defesas.Após empatar com o Mirassol, o Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta a Ponte Preta, às 21h30 (de Brasília), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pelas terceira rodada do Paulistão. O Mirassol joga em casa novamente, no mesmo dia e horário, diante do Guarani.