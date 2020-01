Bruno Nazário celebra 1º gol com a camisa do Botafogo e diz que estava 'se cobrando'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Bruno Nazário, uma das principais contratações do Botafogo para esta temporada, celebrou o seu primeiro gol no novo clube, na vitória do Alvinegro por 3 a 1 sobre o Macaé, neste domingo (26), no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca. Em entrevista na saída de campo aos canais Premiere, o camisa 10 dedicou o tento à sua família."Com certeza (o Botafogo pode fazer uma temporada melhor que a de 2019). Time do ano passado não foi feliz. Estamos de parabéns pelos três pontos que tanto precisávamos. Marcando, jogando sério. Feliz pelo gol. Estava me cobrando faz tempo. Estou aqui para ajudar o Botafogo. Queria mandar o gol para a minha esposa, meu filho e meus pais", afirmou.O jogador de 24 anos foi um dos pontos positivos do time de Alberto Valentim. Além de marcar um gol, ele procurou a todo momento a bola e demonstrou à equipe e torcida que pode ser um dos protagonistas do Botafogo em 2020.A próxima partida da Estrela Solitária acontece só na próxima quinta-feira (30), quando recebe o Resende, no Nilton Santos, pela quarta rodada da Taça Guanabara.