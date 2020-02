Bruno Alves indica melhora, mas São Paulo prepara substitutos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Bruno Alves, que se recupera de um problema no tornozelo direito, treinou sem restrições nesta sexta-feira (7), indicando que poderá estar à disposição do São Paulo no domingo (9), quando o time enfrentará o Santo André, a partir das 18h, pelo Campeonato Paulista.Na quinta (6), o jogador já havia ido a campo. No entanto, após ter participado do aquecimento, ele praticamente não havia realizado o trabalho seguinte, de enfrentamento entre atacantes e defensores, de maior exigência física. Agora, ele esteve presente em toda primeira parte dos trabalhos; a segunda, em que Fernando Diniz comandou um treino tático, foi fechada à imprensa.Se estiver recuperado, Bruno Alves poderá, contudo, ser poupado, já que está pendurado com dois cartões amarelos. Ou seja, uma nova advertência o tiraria do clássico contra o Corinthians pela rodada seguinte do Paulista. Por isso, Diniz já prepara dois possíveis substitutos.Anderson Martins e Diego estão de sobreaviso para compor a zaga ao lado de Arboleda. O primeiro deles tem 32 anos e não joga desde 9 de outubro de 2019. Na ocasião, ele foi titular contra o Bahia, em Salvador, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.O veterano tem como principal característica a facilidade para sair jogando. Na era Diego Aguirre, por exemplo, havia uma brincadeira de que Anderson era o armador do time, já que conseguia descolar bons lançamentos e se aproximava dos volantes para ajudar na saída de bola. O que pode atrapalhar é que a linha de defesa com Diniz joga mais adiantada e o experiente jogador tem menos explosão para uma recomposição rápida.A segunda das opções para suprir uma eventual ausência de Bruno Alves, Diego, até consegue ser mais veloz nesse quesito, mas a falta de experiência em relação a Anderson pode pesar. Não há pressa para usar o garoto formado em Cotia, mas há cada vez mais convicção de que o atleta pode ser importante para o São Paulo no futuro. Ele já estreou como profissional na última rodada do Brasileirão do ano passado e tem sido muito elogiado nos treinamentos em 2020.Diniz se impressionou com o vigor do jovem de 20 anos, que mostra muita força em divididas pelo chão e disputas pelo alto, sem se intimidar com os nomes de peso que o São Paulo tem no elenco. Outro admirador da promessa é Diego Lugano, ex-zagueiro e agora superintendente de relações institucionais.O uruguaio admira o lado "pilhado" de Diego, que fala e vibra bastante em campo. Na base, esse perfil fez com que Diego se tornasse capitão da equipe, como foi na conquista da Copa São Paulo de 2019. Assim como Anderson Martins, o jovem tem boa capacidade técnica para ajudar na saída de bola. E essa evolução constante no dia a dia fez a diretoria até repensar os planos para preencher a lacuna provocada pela lesão de Walce.