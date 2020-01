Brasil perde artilheiro da 'era Jardine' para a estreia no Pré-Olímpico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil tem um desfalque de última hora para a estreia deste domingo (19) no Pré-Olímpico, contra o Peru, às 22h30, em Armênia, na Colômbia. Matheus Cunha se sentiu mal durante a noite e acabou cortado do jogo. Yuri Alberto jogará em seu lugar.O atacante é o artilheiro da Era Jardine no time que busca a vaga em Tóquio, com nove gols em 11 jogos. Ele e Paulinho são os únicos que estiveram em todos os jogos com o atual treinador.A CBF informou que Matheus teve dores de cabeça e mal estar durante a noite e que passou por exames complementares que não apontaram nenhuma alteração. Ele foi preservado por precaução.Com a alteração, o time será o seguinte: Ivan; Guga, Nino, Bambu e Caio Henrique; Bruno Guimarães, Matheus Henrique e Pedrinho; Antony, Paulinho e Yuri Alberto.