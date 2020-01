Brasil lidera chave no torneio Pré-Olímpico após derrotar Uruguai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil voltou a vencer, na noite de quarta-feira (22), no Torneio Pré-Olímpico de Futebol. Em seu segundo compromisso na competição classificatória para os Jogos de Tóquio, a seleção sub-23 levou a melhor sobre o Uruguai por 3 a 1, gols de Pedrinho, Matheus Cunha e Pepê.O time dirigido por André Jardine, que havia derrotado o Peru por 1 a 0 na estreia, chegou assim aos seis pontos. É o suficiente para a liderança isolada do Grupo B, um bom início na tentativa de classificação ao quadrangular final -os dois melhores da fase derradeira vão ao Japão.Em Pereira, na Colômbia, sede da disputa pré-olímpica, o Brasil deixou bem encaminhado o triunfo ainda no primeiro tempo. Aos 15 minutos, Antony fez cruzamento da direita, e Pedrinho apareceu livre para concluir de pé direito. Aos 31, Matheus Cunha bateu pênalti no meio e ampliou.O Uruguai teve chances no início da etapa final -uma delas desperdiçada por Bueno na pequena área, após grande defesa de Ivan-, mas não conseguiu ir à rede. Aos 33 minutos, viu diminuírem suas chances de reação em jogada rápida do adversário: Pepê saiu na cara do goleiro e o encobriu.A formação celeste ainda conseguiu um gol, aos 35 minutos. Após cruzamento da esquerda, Bueno subiu bem e aproveitou uma saída em falso de Ivan para marcar de cabeça, porém já não havia muito tempo para mudar a história do jogo.A equipe brasileira terá folga na terceira do torneio pré-olímpico e voltará a jogar na próxima terça-feira (28). Na cidade de Armênia, os comandados de André Jardine enfrentarão a Bolívia e poderão até assegurar classificação antecipada ao quadrangular final.