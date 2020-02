Bragantino vence e embola classificação no Grupo D do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bragantino venceu o Oeste neste sábado (15), pelo placar de 3 a 0, e reencontrou a vitória no Paulistão. O duelo entre as equipes aconteceu no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Os gols foram marcados por Artur, Ytalo e Claudinho. A vitória da equipe de Bragança embolou a classificação entre os três primeiros colocados do Grupo D. Guarani, com 9 pontos, é seguido pelo Corinthians com oito e o alvinegro do interior, também com oito.Guarani e Novorizontino ficam no empate no Brinco de Ouro pelo PaulistaSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro jogo da sexta rodada do Paulista neste sábado (15), Guarani e Novorizontino ficaram no empate em 1 a 1. Igor marcou para o Bugre, enquanto Bruno Aguiar buscou empate, ambos no primeiro tempo. O resultado da partida beneficia a equipe de Campinas, que segue com quatro vitórias seguidas no campeonato, além de estar na ponta do Grupo D, com nove pontos, mas depende do duelo entre Corinthians e São Paulo, ainda hoje, para permanecer na liderança. O Novorizontino, que anota dez pontos no placar, está em terceiro no Grupo B. Na próxima rodada, o Guarani visita o Palmeiras, na quinta-feira, às 21h30. O Novorizontino enfrenta o Mirassol na sexta-feira de Carnaval, às 19h15, em casa.