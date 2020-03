Botafogo vence Boavista nos acréscimos em dia de homenagens a Espinosa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um gol aos 46 minutos do segundo tempo de Bruno Nazário, o Botafogo venceu o Boavista por 2 a 1 neste domingo (1º), no estádio Nilton Santos, na estreia das equipes na Taça Rio. Os outros gols foram marcados por Alex Santana, para os alvinegros, e Michel, para o time de Bacaxá (RJ).O jogo ficou marcado por uma série de homenagens dentro e fora de campo para o ex-técnico Valdir Espinosa, que atualmente exercia a função de gerente de futebol do Botafogo e que morreu na última quinta-feira (27) em decorrência de complicações em uma cirurgia de abdômen.O time alvinegro volta a campo agora no próximo sábado (7), no clássico com o Flamengo no Maracanã que pode marcar a estreia do japonês Honda. Já o Boavista recebe o Bangu na sexta (6).BOTAFOGO 2 X 1 BOAVISTAData e hora: 01/03/2020, às 19h (horário de Brasília)Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva CoelhoAuxiliares: Michael Correia e Guilherme Vogas TavaresCartões amarelos: Alex Santana, Barrandeguy (BOT); Michel (BOA)Cartões vermelhos: NenhumGols: Alex Santana, aos 24 minutos do primeiro tempo (BOT); Michel, aos 5 minutos do segundo tempo (BOA); Bruno Nazário, aos 46 minutos do segundo tempo (BOT)BOTAFOGOGatito Fernández; Barrandeguy, Marcelo, Ruan Renato e Danilo Barcelos; Cícero (Caio Alexandre), Alex Santana (Thiaguinho), Bruno Nazário, Loco Cortez (Luiz Fernando) e Luiz Henrique; Rafael Navarro. T.: Paulo AutuoriBOAVISTAKlever, Wellington Silva, Douglas Pedroso, Elivelton (Victor Pereira) e Jean; Fernando Bob (Vitor Faísca), Erick Flores, Jefferson Renan e Michel; Tartá (Luiz Soares) e Caio Dantas T.: Paulo Bonamigo