Botafogo-SP vira a página para retomar época vitoriosa no Estadual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ano de 2019 não foi fácil para o Botafogo-SP. Depois de beirar o rebaixamento no Campeonato Paulista e alternar bons e maus momentos na Série B do Brasileiro, o time de Ribeirão Preto —um dos primeiros a se tornar clube-empresa no país— inicia o ano com uma outra mentalidade.O Botafogo buscou Wagner Lopes, que colecionou grandes resultados em sua primeira passagem pelo clube, para substituir o Hemerson Maria no comando da equipe tricolor, que conta com apenas seis remanescentes de 2019.“O elenco que terminou a temporada passada passou por uma ampla reformulação. Chegaram muitos jogadores jovens para mesclar com os experientes. Esperamos que seja um ano vitorioso”, destacou o treinador, que, em 2014, classificou o Botafogo em primeiro lugar do grupo, mas caiu nas quartas de final diante do Ituano, que viria a ser o campeão do torneio.Uma das novas caras do elenco é Diego Cardoso. Formado na base do Santos, o atacante foi o artilheiro do Guarani no Estadual no ano passado. Na nova temporada, o atleta quer repetir a dose com a camisa tricolor.“Espero um grande rendimento meu e da equipe. Depende de mim para fazer o melhor para que as coisas deem certo”, ressaltou.Vice-campeão em 2001, o clube que revelou Sócrates e seu irmão Raí busca reviver as glórias do passado e, para isso, conta com o sucesso no Paulista.BOTAFOGO FUTEBOL CLUBEApelido: Pantera da MogianaFundação: 12/10/1918Estádio: Santa Cruz, com capacidade para 29.292 pessoasPrincipais títulos: 1 Série C do Brasileiro (2015), 1 Torneio do Interior (2010) e 2 Séries A-2 do Paulista (1956 e 2000)Melhor colocação: Vicecampeão (2001)Técnico: Wagner Lopes13º colocado no Campeonato Paulista de 2019