Botafogo-SP e Inter de Limeira testam fases opostas no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vivendo fases distintas, Botafogo-SP e Inter de Limeira se encontram às 16h desta sexta-feira (21) em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O time tricolor soma apenas dois pontos e é lanterna tanto no grupo B quanto na classificação geral. A Inter, por outro lado, é líder do grupo C, com nove pontos, e se mantém otimista mesmo vindo de derrota recente para o Santo André. “Estamos no caminho certo", disse o técnico Elano, que terá seu elenco completo para o compromisso em Ribeirão Preto. Já a equipe da casa, que ainda não venceu, precisará lidar com três baixas: no ataque, Rafinha e Gustavo Henrique, lesionados, vão ceder lugar a Calabres e Ronald, respectivamente; na zaga, com a suspensão do zagueiro Didi, Robson deve ser o titular.Novorizontino e Mirassol tentam se manter na briga por ida às oitavas do PaulistaSÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Novorizontino recebe o Mirassol às 19h15 desta sexta-feira (21) em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista buscando voltar à zona de classificação para as oitavas. Apesar de invicta e com dez pontos, a equipe enfrenta forte concorrência no grupo B e é apenas a terceira colocada, atrás de Palmeiras e Santo André, quem somam 13 e 15, respectivamente. “Temos que continuar com esse mesmo foco e concentração”, disse o técnico Roberto Fonseca. O adversário da vez também vive briga acirrada em seu grupo, o C, e tenta se manter na margem de ida ao mata-mata —é o segundo colocado, com nove pontos, empatado com a líder Inter de Limeira e o São Paulo, em terceiro. Sem desfalques, a expectativa é que as equipes repitam suas escalações.