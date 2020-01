Botafogo estreia time titular contra o Macaé

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo colocará seu time titular em campo, neste domingo (26), pela primeira vez em 2020. A equipe alvinegra enfrenta o Macaé, às 19h, no Engenhão, pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.Nas duas primeiras rodadas, o time alvinegro teve uma formação reserva, já que seus principais jogadores estavam fazendo pré-temporada no Espírito Santo. E o resultado, até agora, não foi satisfatório: derrotas para Volta Redonda e Madureira deixaram o Botafogo entre os três times que ainda não pontuaram na competição.Para não se distanciar da zona de classificação, a vitória diante do Macaé é praticamente uma obrigação. "O campeonato começa para a gente agora. Já que não somamos nas primeiras rodadas, começa agora com o Botafogo com toda força", afirmou o técnico Alberto Valentim.O desfalque é o volante Alex Santana, justamente um dos destaques botafoguenses na temporada passada, com uma lesão no pé. Ele já voltou a treinar, mas é Thiaguinho quem deve entrar em campo.Em relação a 2019, o Botafogo terá outras modificações em sua primeira partida com time titular. O goleiro Gatito Fernández, o zagueiro Joel Carli, o volante Cícero e o meia-atacante Luiz Fernando são alguns dos remanescentes. Já Gabriel, Moisés, João Paulo e Diego Souza não atuam mais pelos alvinegros.Mesmo com uma vitória sobre o Macaé, o Botafogo não consegue entrar na zona de classificação do Grupo A. O Macaé também está em uma posição crítica. No Grupo B, a equipe tem apenas um ponto. Volta Redonda, Fluminense e Madureira dividiam a liderança, com seis pontos, ao início da terceira rodada. Apenas os dois primeiros de cada chave avançam à semifinal.Confira a provável escalação do Botafogo para a partida contra o Macaé: Gatito Fernández; Fernando, Marcelo Benevenuto, Joel Carli, Guilherme Santos; Cícero, Thiaguinho, Luiz Fernando; Bruno Nazário, Luís Henrique, Pedro Raul.Estádio: Engenhão, no Rio de JaneiroHorário: 19h deste domingoJuiz: Maurício Machado Coelho Júnior